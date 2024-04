Alessandro Bastoni, zagueiro da Inter de Milão, é eleito o melhor jogador de março no Campeonato Italiano

Nesta sexta-feira, Alessandro Bastoni, zagueiro da Inter de Milão, da Itália, foi eleito o melhor jogador do mês de março no Campeonato Italiano. Em três partidas, o jogador comandou uma defesa que não levou gol em duas oportunidades e deu três assistências.

O período analisado levou em conta os jogos da 27ª rodada até a 30ª, quando a Inter de Milão permaneceu invicta. Venceu Bologna, por 1 a 0, e Empoli, por 2 a 0, além do empate em 1 a 1 com o Napoli.

Nesses jogos, a defesa do clube italiano sofreu apenas um gol e Bastoni ainda distribuiu uma assistência em cada partida.

Due assists e un clean sheet a Marzo! Congratulazioni a Bastoni per il suo @EASPORTSFC Player of the Month ??#FC24 @easportsfcit ? Lega Serie A (@SerieA) April 12, 2024

Na votação, Bastoni superou Rafael Leão, do Milan, Kvaratskhelia, do Napoli, Barella, da Inter, Calafiori, do Bologna, e Koopmeiners, da Atalanta, para ficar com o prêmio.

O zagueiro de 24 anos é peça importante na equipe que lidera o Italiano. Com apenas uma derrota na campanha e invicta em 2024, a Inter de Milão tem 12 doze pontos de vantagem na ponta da tabela, restando apenas sete rodadas para o fim do campeonato.

O clube volta a campo neste domingo, às 15h45 (de Brasília), diante do Cagliari pela 32ª rodada do Campeonato Italiano. Antes da bola rolar no San Siro, Bastoni vai receber o prêmio de melhor jogador do mês.