Presidente do Santos revela preferência em levar final do Paulistão para São Paulo

O Santos ainda não sabe qual será o adversário na final do Campeonato Paulista, mas já pensa em levar o jogo para a cidade de São Paulo. O presidente do clube, Marcelo Teixeira, confirmou a intenção após a vitória da equipe contra o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena, nesta quarta-feira.

O dirigente afirmou que a preferência é jogar a decisão na capital paulista. Mas, antes disso, o Peixe irá aguardar seu rival na grande final. Nesta quinta-feira, às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque, Palmeiras e Novorizontino irão se enfrentar pela outra vaga.

"A decisão depende do resultado de amanhã, mas a vontade e a preferência do Santos é jogar em São Paulo. E agora vamos aguardar quem será o finalista. Depois, nós vamos ter a reunião na Federação nessa sexta-feira. Parece que o Novorizontino faz questão de jogar na sua casa, o Palmeiras idem. Vamos aguardar primeiro o outro finalista para resolver essa situação", disse o presidente.

Marcelo Teixeira ainda fez um balanço do jogo na Neo Química Arena. Mais de 44 mil santistas marcaram presença em Itaquera e viram a classificação do Santos, quebrando o recorde de público do estádio nesta temporada. O Peixe já havia mandado um compromisso na capital paulista em 2024. Foi na vitória contra o São Bernardo, por 2 a 1, que foi disputada no Morumbis, estádio do São Paulo, para mais de 50 mil torcedores.

"O balanço é positivo em todos os sentidos. A preparação da equipe foi boa, acredito que a comissão técnica foi bem para concentrar os jogadores, um jogo dificílimo aqui na Neo Química Arena. O fator campo foi positivo, o gramado estava muito bem preparado. A torcida deu um show à parte, mais uma vez contribuindo muito. Depois de oito anos, voltamos para uma final", declarou o dirigente.

O primeiro jogo da decisão estadual deve ser disputado neste domingo. Já a partida de volta deve acontecer no domingo que vem, no dia 7 de abril.

Caso o Palmeiras se classifique à final, o Santos atuará como mandante na primeira partida. Se o Novorizontino sair classificado, o Peixe mandará a o segundo jogo da decisão diante da sua torcida.