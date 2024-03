Presidente do Bayern vê contratação de Xabi Alonso como "praticamente impossível"

O presidente honorário do Bayern de Munique, Uli Hoeness, falou nesta quinta-feira sobre a possibilidade de Xabi Alonso, atualmente no Bayer Leverkusen, ser o novo técnico da equipe. Após o anúncio da saída de Thomas Tuchel ao final da temporada, o cargo de treinador para 2024/25 continua indefinido.

"Xabi Alonso será muito difícil, para não dizer praticamente impossível. Consigo vê-lo inclinado a ficar no Leverkusen, até porque não quer deixá-los para trás. Ele está treinando um clube que está no processo de se tornar campeão alemão. Ele deve muito ao clube, e o clube a ele", disse Hoeness em entrevista ao jornal BR24.

Xabi Alonso vive boa temporada no Bayer Leverkusen. O time comandado pelo espanhol é líder do Campeonato Alemão, com 70 pontos em 26 jogos, e está invicto na temporada. A equipe também está na semifinal da copa nacional e nas quartas de final da Liga Europa.

Já o Bayern de Munique está em uma temporada conturbada e tem grandes chances de acabar com a sequência de 11 títulos consecutivos na Bundesliga.

O clube bávaro ainda foi eliminado na segunda fase da Copa da Alemanha, para o Saarbrucken. Apesar disso, o time está nas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa e disputa vaga na semi com o Arsenal.