Mastriani, do Athletico-PR, é destaque em participações em gols nas Américas desde o meio de 2023

Uma das principais contratações do Athletico-PR, Gonzalo Mastriani é destaque em participações em gols nas Américas desde o 2º semestre de 2023, de acordo com o Sofascore.

Em 39 jogos, o uruguaio marcou 27 gols e distribuiu cinco assistências. O jogador, portanto, precisa de 89 minutos para ser fundamental para o seu time balançar as redes.

Ao lado dele, está somente o compatriota Suárez, que no período defendeu o Grêmio e atualmente está no Inter Miami. Já Mastriani antes de chegar ao Athletico-PR estava no América-MG.

Na atual temporada, o uruguaio disputou sete jogos, com três gols e quatro assistências apenas pelo Furacão e seis tentos em dois jogos pelo time paranaense.

Após despachar o Operário, o time de Cuca foca na final do Campeonato Estadual contra o Maringá. A bola para a ida vai rolar às 17h (de Brasília) desse sábado, fora de casa.