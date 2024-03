Marcelo Moreno revela detalhes sobre despedia do Cruzeiro e projeta futuro

Nesta quinta-feira, o atacante Marcelo Moreno deu uma entrevista coletiva para esclarecer seus momentos finais como jogador profissional. O atleta de 36 anos voltou ao Cruzeiro no início de março e ficará até o final do Campeonato Mineiro.

Marcelo disse que sua despedida será no dia 7 de abril, domingo, na volta da decisão do Estadual, contra o Atlético Mineiro. O atacante disse que não deve atuar na partida e que a celebração deve feita antes da bola rolar.

"A gente está planejando uma despedida antes do clássico, para ela acontecer uma hora e meia, duas horas antes. Para que eu possa me despedir da minha torcida e a gente possa encerrar essa quarta passagem com o torcedor cruzeirense e como a gente merece. Acho que não existe essa possibilidade de eu ficar no banco", disse.

O jogador ainda contou que pretende fazer uma despedida na Bolívia, seu seu país natal, para encerrar oficialmente a carreira de 20 anos como profissional. Marcelo declarou também que pretende continuar no futebol, mesmo fora das quatro linhas.

"Eu sei que é a decisão certa (me aposentar). Tenho uma carreira maravilhosa que segue. Eu vou continuar fazendo, com muita paixão, o que eu quero. Não sei em qual função ainda. Talvez como treinador, talvez como diretor, dirigente, presidente. Como jogador, eu tenho certeza que a decisão foi muito bem tomada", finalizou.

Pelo Cruzeiro, Marcelo Moreno disputou 122 jogos e anotou 43 gols e 7 assistências, conquistando o Brasileirão de 2014. Ele ainda passou por Flamengo e Grêmio em solos brasileiros.