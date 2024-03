Com outros dois centroavantes no elenco, Juan pode perder espaço no São Paulo na sequência da temporada

O São Paulo segue com os preparativos para a estreia na Copa Libertadores. Para a competição deste ano, o técnico Thiago Carpini poderá contar com três centroavantes: Jonathan Calleri, André Silve e Juan. No entanto, este último pode acabar perdendo espaço ao longo da temporada.

Calleri é titular indiscutível do São Paulo e faz um bom início de 2024, com três gols marcados e duas assistências em 11 jogos disputados. Para fazer sombra ao argentino e agregar ainda mais ao grupo, o clube trouxe o atacante André Silva, que estava no Vitória de Guimarães-POR.

André Silva foi anunciado pela equipe do Morumbi no dia 5 de março, mas pôde fazer sua estreia apenas duas semanas depois, no duelo das quartas de final do Campeonato Paulista contra o Novorizontino. Com a lesão de Calleri, o atleta foi titular, deixou boas impressões e foi aprovado por Carpini.

Com os dois centroavantes no elenco, quem sai perdendo é Juan. O jogador, que vinha sendo o reserva imediato de Calleri, pode até perder esse status e virar terceira opção do treinador tricolor.

Na atual temporada, Juan recebeu chances em seis das 14 partidas disputadas pelo São Paulo, sendo uma como titular e cinco saindo do banco. Sua primeira atuação da temporada foi na vitória sobre o Santo André. Contudo, não teve tempo de mostrar nada, pois ficou apenas um minuto em campo.

Em seguida, o atacante voltou a ter oportunidade contra o Mirassol. Dessa vez, acumulou 16 minutos e não correspondeu. Além de não ter desempenhado bem, ainda perdeu um chance clara de gol ao cabecear em cima do goleiro Muralha.

Com a má atuação, Juan foi bancado por Carpini. O atleta ficou na reserva por três embates seguidos e só foi ganhar tempo de jogo novamente contra o Água Santa, na quinta rodada do Paulistão. Contra a equipe de Diadema, teve sua melhor atuação: saiu do banco aos dez minutos da segunda etapa, se movimentou bem e marcou seu único gol nesta temporada.

Na partida seguinte, contra a Ponte Preta, porém, teve apenas dois minutos em campo. Foi contra o Santos, ao lado de Calleri, que o camisa 31 recebeu sua primeira oportunidade como titular. Todavia, novamente o centroavante não correspondeu e foi discreto nos 90 minutos.

Sendo assim, mais uma vez, não deixou o banco de reservas nos próximos quatro jogos do Tricolor. A última vez que esteve em campo foi no triunfo sobre o Ituano, na 12ª rodada do Paulistão. Contra o Novorizontino, nas quartas de final, não foi utilizado por Carpini.

Agora, o centroavante precisa melhorar o desempenho se quiser voltar a ter chances no São Paulo. Com Juan no elenco, o Tricolor se prepara para a estreia na Libertadores. Na primeira rodada, o time encara o Talleres-ARG, na próxima quinta-feira (04), às 21 horas (de Brasília), no Estádio Mario Alberto Kempes.