Carille vê Santos confiante para final e manda recado: 'Vão ter que suar'

O clima no Santos é de confiança para a final do Campeonato Paulista. Em entrevista coletiva após a vitória sobre o Red Bull Bragantino, hoje (27), o técnico Fábio Carille falou sobre o momento da equipe e mandou um recado para o adversário da final.

O que aconteceu

Carille exaltou o clima de confiança dentro do elenco santista. O treinador do Peixe explicou o que tem usado para motivar um elenco que se formou neste ano contra adversários que estão jogando juntos há mais tempo.

O treinador afirmou que "ainda vão faltar coisas" no Santos e que elas só serão adquiridas com o tempo.

Carille também elogiou as contratações e a formação do elenco por parte da diretoria. Na visão dele, o grupo está "equilibrado".

As contratações foram ótimas, agradeço ao presidente e ao Gallo. É um grupo de homens experientes e que sabem que podem conquistar muitas coisas. Chegamos em uma semifinal sendo o elenco formado recentemente. Temos que usar nossas armas, vai faltar conjunto, vai faltar alguns detalhes que só o tempo dá, então temos que brigar muito para suprir isso e enfrentar os adversários. Para ganhar de nós, vão ter que correr muito, suar muito. Chegamos confiantes para a final. Fábio Carille, em entrevista coletiva

O que mais ele disse?

Onde será a final com mando do Santos? "Não falamos sobre isso ainda. Não só eu, como os jogadores, vamos honrar a camisa o máximo possível onde for. Vamos esperar a decisão do finalista amanhã para, em conjunto com a diretoria, decidir onde é melhor."

O que mudou e preparação para a final. "Por ser um início e pelas equipes que estavam no Paulista, chego muito feliz por este momento. Preparação total a partir de amanhã, primeiro olhando para nós e depois esperar a definição do outro finalista. Não vamos ter muito tempo."

Principais virtude na semifinal. "O respeito ao adversário foi importante. Tivemos que dar um passinho para trás, ter a humildade de reconhecer que é uma equipe que só perdeu o Léo Ortiz em relação ao ano passado, que foi à Pré-Libertadores, e nós montando o time ainda. Respeitamos as características do adversário e houve entendimento dentro de campo. Sabíamos que tínhamos que nos ajudar."

Giuliano. "É um jogador que dispensa comentários. Já foi o melhor jogador sul-americano, uma carreira muito bonita fora do país. Sabe fazer gol, entrar na área, trabalha com poucos toques na bola. Infelizmente, perdemos ele por um bom período, mas está voltando, estamos tendo todo o cuidado para que ele consiga suportar o máximo em campo."

Quem será o lateral-direito na final após expulsão de Hayner? "Aderlan já voltou para o campo, acompanhei ele segunda. Mas estou satisfeito com o Chermont. Vamos ver como vai ser. Se for o Chermont, vamos dar todo suporte a ele."

Torcida. "Fizeram aquilo no MorumBis. Hoje, tomamos um gol e, ao invés de vaiar em um momento difícil nosso, eles nos apoiaram muito. Só tenho que agradecer essa confiança. Estamos trabalhando muito aqui para buscar nossos objetivos."