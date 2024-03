Caso na Fifa, Ronaldo e 2012: Corinthians revê rivais do passado na Sula

O Corinthians conheceu seus adversários na fase de grupos da Sul-Americana na noite de ontem (18). Todos eles, em algum momento, cruzaram o caminho do Timão, mas na Libertadores.

Outra competição, mas velhos conhecidos

O Argentinos Juniors cruzou o caminho do Corinthians mais recentemente. O clube argentino foi adversário do Timão na fase de grupos da Libertadores do ano passado.

Argentinos "causaram" a demissão de Fernando Lázaro. Após a derrota de 1 a 0 em casa, o Corinthians anunciou a saída do treinador e, pouco depois, acertou com Cuca, que durou apenas dois jogos no cargo devido à reação negativa da torcida pelo caso de estupro no seu tempo de jogador.

A equipe argentina também já acionou o Corinthians na Fifa. Em outubro do ano passado, o Argentinos Juniors foi à entidade máxima do futebol após não receber uma parcela do Timão pela compra de Fausto Vera, em 2022. O volante custou cerca de R$ 35 milhões aos cofres do clube. A Fifa condenou o clube brasileiro a pagar R$ 17 milhões ao time argentino.

O Nacional (PAR) cruzou o caminho do Corinthians no título da Libertadores de 2012. Em São Paulo, o Timão venceu os paraguaios por 2 a 0 e voltou a bater o adversário por 3 a 1, fora de casa. Os dois jogos aconteceram na fase de grupos.

O Racing (URU) foi o rival do Corinthians na estreia de Ronaldo pelo Timão na Libertadores. Em 2010, os uruguaios encararam os paulistas na 1ª rodada da fase de grupos e sofreram com o Fenômeno, que não marcou gols, mas distribuiu "canetas" em uma arrancada no Pacaembu. O time brasileiro venceu os dois jogos — 2 a 1 em São Paulo e 2 a 0 no Uruguai.

Foco total na Sul-Americana

O próximo jogo oficial do Corinthians será a estreia na Sul-Americana, daqui a pouco mais de duas semanas. O Alvinegro paulista disputará a primeira rodada da fase de grupos do torneio na semana do dia 3 de abril. Depois de três dias de folga, o elenco se reapresentou hoje e iniciou a preparação para a disputa do torneio.

A equipe comandada por António Oliveira fará amistosos antes disso. Um deles será contra o Santos, que foi confirmado pelo rival para o final desta semana.

O título da Sul-Americana é um dos caminhos para ter uma vaga na Copa do Brasil de 2025. Sem uma das vagas pelo Paulistão, as outras alternativas para o clube do Parque São Jorge confirmar a participação na próxima edição do torneio é vencendo a Copa do Brasil deste ano ou terminando na zona de classificação no Brasileirão. Ser campeão da Copa Paulista também é uma opção.

O Corinthians nunca foi campeão da Sul-Americana. O time já participou do torneio oito vezes, tendo chegado às semifinais duas vezes e foi eliminado em ambas — em 2019 e no ano passado. Nesta edição, é um dos cabeças de chave.