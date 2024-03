Romário se irrita com críticas de torcedores do América-RJ: 'Fala pra c***'

Presidente do América-RJ, Romário se irritou com algumas críticas e rebateu dois torcedores no perfil oficial do clube carioca nas redes sociais.

O que aconteceu

O América-RJ anunciou um pacotão de reforços para a disputa da atual temporada. Ao todo, sete novos jogadores foram confirmados.

Nos comentários da publicação, os torcedores criticaram as contratações feitas pela diretoria comandada por Romário. O 'Baixinho' assumiu a presidência do clube em novembro de 2023.

Romário respondeu duas críticas e ficou bastante irritado. O presidente do América chegou a dizer que as cobranças deveriam ser justas.

"Toda cobrança justa aceitarei, mas se escrever babaquice aqui, vou mandar tomar no c***", escreveu Romário em uma das respostas. O crítico comentou o seguinte. "Acho melhor nosso presidente contratar olheiros, melhores (...). Mas vamos ficar espertos e cobrar do Romário... Afinal, primeira divisão é obrigação".

Romário tá pistola. E tome resposta do baixinho! pic.twitter.com/cnfQtL0Omo -- ? (@DoentesPFutebol) March 18, 2024

Já na segunda resposta, o 'Baixinho' ficou ainda mais incomodado ao ver outro comentário negativo. "Tá igual aos anos anteriores, jogadores estranhos. Nos regionais têm alguns bons jogadores dando sopa", escreveu o torcedor.