Robinho mostra fotos da noite do estupro e diz que vítima estava consciente

Robinho publicou uma vídeo nas redes sociais onde mostrou fotos da noite do estupro pelo qual foi condenado na última instância da Justiça da Itália e falou sobre o estado de consciência da vítima naquele dia.

O que aconteceu

Robinho não apresentou provas de que não aconteceu o estupro. O ex-jogador insistiu que há inconsistência no depoimento da vítima.

Em uma das imagens, ele mostrou o print de uma conversa onde a vítima, supostamente, estaria combinando de se aproximar dele depois que a esposa dele deixasse a boate Sio Café. "Já existia intenção de se aproximar de mim [...] Ficamos poucos minutos, algo consensual, e logo após eu fui embora para minha casa."

Print de conversa que aconteceu na noite do estupro divulgado por Robinho em vídeo Imagem: Reprodução

Robinho negou que a vítima estava inconsciente. O ex-jogador afirmou que ela não estava bêbada e que ela "lembra detalhes de tudo". A declaração vai contra os áudios aos quais o UOL teve acesso, onde ele alegava que a mulher estava "extremamente embriagada". "Por isso que eu estou rindo, eu não estou nem aí. A mina, a mina estava extremamente embriagada, não sabe nem quem que eu sou", diz Robinho em um dos áudios.

O ex-jogador também falou sobre a ausência do seu DNA no vestido da vítima. Robinho apontou uma "incoerência" da mulher em seus depoimentos à polícia, uma vez que, segundo ele, ela deu duas declarações diferentes ao longo de meses.

Ela não estava bêbada, lembra detalhes de tudo [...] Nem o meu teste de DNA estava lá [no vestido]. Ela deu dois depoimentos para a polícia e dois diferentes. No segundo, ela lembra com mais riqueza que eu tive intimidade com ela, quatro meses depois. Existe essa incoerência. Robinho

Foto divulgada por Robinho em vídeo tirada na noite do estupro Imagem: Reprodução

Racismo e áudios divulgados

Robinho voltou a afirmar que acredita que o julgamento seria diferente caso ele fosse branco. Em entrevista ao "Domingo Espetacular", da TV Record, ontem, o ex-jogador já havia falado sobre racismo contra estrangeiros e negros.

Diante de todas as provas contundentes que mostram a minha inocência, tenho várias provas que mostram que não é verdade, isso me leva a crer que os mesmos que me condenaram são os mesmos que permitem inúmeras vezes história de racismo contra estrangeiros. Não dão nenhuma voz para um negro que tenta se defender e que tem provas, que está tentando provar sua inocência, mas que eles não dão voz. Tenho absoluta certeza que, se fosse com um europeu, um branco, meu julgamento teria sido totalmente diferente. Robinho, em vídeo divulgado nas redes sociais

--> Nota da edição: Ricardo Falco, que foi condenado junto com Robinho no mesmo caso por estupro, é branco

O ex-jogador citou um suposto "contexto" para os áudios divulgados pelo UOL. Ele alega que estava vivendo "um ambiente de pressão" e que "estava sendo extorquido".

Existe um contexto sobre os áudios. Sou uma pessoa totalmente diferente daquele Robinho de 10 anos atrás. Tenho um linguajar totalmente diferente. Para você que ouviu os áudios de maneira isolada, eu estava em um ambiente de pressão, tinha absoluta certeza que eu estava sendo extorquido. Eram pessoas que eu não confiava. Tinha absoluta certeza que não tinha cometido o crime. Os áudios foram gravados depois de um ano.

Robinho pode cumprir pena no Brasil

Apesar de condenado à prisão na Itália, o ex-jogador ainda pode ser preso e cumprir pena no Brasil. Na próxima quarta-feira (20), a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça julgará o pedido para que ele cumpra a pena em solo brasileiro.

A solicitação da transferência de pena foi feita pela Justiça da Itália. O pedido foi enviado ao Brasil já que o país não extradita seus cidadãos.

Em caso de homologação, o ex-jogador não terá prisão imediata. Robinho pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF).

O julgamento, inclusive, pode não terminar na quarta-feira. Há a possibilidade de pedido de vista, situação em que o julgamento é suspenso e retomado em outra data. O prazo é de até 60 dias corridos, que pode ser prorrogado por mais 30.

A sessão terá transmissão ao vivo pelo YouTube. Ela está marcada para as 14h (de Brasília).

Mais sobre o caso

O podcast UOL Esporte Histórias - Os Grampos de Robinho trouxe áudios inéditos usados pela Justiça italiana para condenar Robinho e Ricardo Falco pelo estupro da mulher albanesa.

