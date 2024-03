Presidente do Fluminense rebate críticas após eliminação no Carioca

O presidente do Fluminense Mário Bittencourt compareceu, nesta quarta-feira, à cerimônia da Conmebol que define os grupos da Copa Libertadores. O dirigente comentou, em entrevista à ESPN, sobre a eliminação do Tricolor para o Flamengo no Campeonato Carioca e rebateu as críticas dirigidas ao clube.

"Sempre que você conquista alguma coisa se utiliza um outro motivo para criticar. Há dois anos atrás, ganhamos o Estadual e fomos criticados por termos comemorado o Estadual, porque o importante era ganhar a Libertadores. Depois fomos bicampeões estaduais e fomos criticados novamente. Depois ganhamos a Libertadores e a Recopa, e agora estamos sendo criticados porque não conseguimos o tricampeonato estadual", disse.

Bittencourt destacou a boa campanha do clube no torneio, que teve que jogar com uma equipe alternativa durante boa parte da competição.

"Temos a cabeça no lugar. Nos momentos de dificuldade, de euforia e de alegria, a gente se mantém igual internamente. Muita gente sequer acreditava que a gente fossemos às semifinais do Estadual e lideramos o campeonato por um bom tempo com o terceiro time. A gente queria o tricampeonato, e que não passe na cabeça do torcedor que a gente abriu mão do título. Em compensação teremos 15 a 16 dias para fazermos uma nova pré-temporada", disse.

Após a eliminação no Carioca, o Fluminense segue focado em seus próximos compromissos na temporada.