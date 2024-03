Presidente do Corinthians vê logística favorável, mas grupo "complicado" na Sul-Americana

Os grupos da Copa Sul-Americana foram definidos na noite desta segunda-feira, em sorteio na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. O presidente do Corinthians, Augusto Melo, analisou a chave do time.

De acordo com o mandatário, a logística está favorável, mas por conta dos adversários o grupo promete ser complicado.

"Eu gostei muito da logística, foi muito importante. O grupo é muito complicado. A gente sabe que o futebol está cada vez mais complicado, mais competitivo. Em termos de logística, foi muito bom", disse à ESPN.

A equipe enfrentará o Argentinos Juniors em Buenos Aires, o Racing em Montevidéu e o Nacional em Assunção. Os três locais são próximos à cidade de São Paulo, especialmente se comparado a times da América do Sul.

A Sul-Americana é um título que falta na prateleira do Corinthians, que não conquista um título de peso continental desde 2013.

"Acho que a tendência é cada vez mais crescer a Sul-Americana, está se tornando muito importante, principalmente para nós brasileiros. O Corinthians não tem esse título e seria muito importante buscar esse título. Mesmo porque, o nosso time está cada vez mais ganhando corpo, mais identificado e se Deus quiser temos três torneios e quem sabe um a gente busca", finalizou.

No Grupo F, o Timão busca avançar em primeiro para garantir vaga diretamente às oitavas. Caso termine em segundo, terá que enfrentar algum terceiro colocado da Libertadores para ficar entre os 16 melhores.