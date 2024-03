Prêmios aumentam, e campeão da Libertadores ganhará cerca de R$ 157 milhões

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, anunciou o aumento da premiação para o campeão da Libertadores em 2024. Ao todo, o time que faturar o troféu vai ganhar cerca de R$ 157 milhões.

O que aconteceu

A Conmebol vai pagar mais pela vitória na final: um salto de US$ 5 milhões (cerca de R$ 25 milhões).

Em 2024, ganhar só a decisão da Libertadores, em Buenos Aires, representará uma premiação de US$ 23 milhões (R$ 115 milhões).

Em 2023, a vitória na final, apenas, trouxe ao Fluminense US$ 18 milhões (R$ 90 milhões).

Ao todo, o campeão da Libertadores 2024, se tiver entrado na fase de grupos, pode ganhar US$ 31,25 milhões (R$ 157 milhões).

Mas a conta total ganha um acréscimo por causa do bônus por vitória na fase de grupos. Esse valor saltou de US$ 300 mil para US$ 330 mil (R$ 1,65 milhão) por jogo vencido.

O jogo da final da Libertadores é o jogo com maior pagamento do mundo . Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol

Premiação da Libertadores 2024

Fase de grupos -- US$ 3.000.000 (R$ 15.090.000)

Oitavas -- US$ 1.250.000 (R$ 6.287.500)

Quartas -- US$ 1.700.000 (R$ 8.551.000)

Semifinal -- US$ 2.300.000 (R$ 11.569.000)

Vice-campeão -- US$ 7.000.000 (R$ 35.210.000)

Campeão -- US$ 23.000.000 (R$ 115.690.000)

TOTAL CAMPEÃO -- US$ 31.250.000 (R$ 147.127.500)

Bônus por vitória na fase de grupos: US$ 330 mil (R$ 1.659.900)

Como fica a Sul-Americana?

A Conmebol também anunciou reajuste em partes das premiação da Sul-Americana.

O bônus por vitória na fase de grupos saltou de US$ 100 mil para US$ 110 mil (R$ 553 mil).

Além disso, os clubes vão ganhar US$ 600 mil (R$ 3 milhões) se chegarem às oitavas de final. Houve um aumento de US$ 50 mil (R$ 250 mil) em relação a 2023.

Nas quartas de final, mais um aumento. Os clubes vão ganhar US$ 100 mil a mais, atingindo US$ 700 mil (R$ 3,5 milhões).

O prêmio ao campeão também subiu, só pela vitória na final: foi de US$ 5 milhões (R$ 25 milhões) para US$ 6 milhões (R$ 30 milhões).

Fase de grupos: US$ 900 mil (R$ 4,53 milhões)

Playoff: US$ 500 mil (R$ 2,5 milhões)

Oitavas: US$ 600 mil (R$ 3 milhões)

Quartas: US$ 700 mil (R$ 3,5 milhões)

Semifinal: US$ 800 mil (R$ 4 milhões)

Vice-campeão: US$ 2 milhões (R$ 10 milhões)

Campeão: US$ 6 milhões (R$ 30,18 milhões)