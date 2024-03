Edu Gaspar recebe a Seleção no CT do Arsenal e conversa com Dorival Jr.

Diretor do Arsenal, Edu Gaspar recepcionou a Seleção Brasileira nesta segunda-feira em seu primeiro treino no CT do clube inglês, em Londres. O ex-meia teve passagens como dirigente e jogador com a Amarelinha.

O ex-jogador do Corinthians se reuniu com o técnico Dorival Jr, o coordenador Executivo Geral das Seleções Brasileiras Masculinas , Rodrigo Caetano, o gerente geral das Seleções Masculinas, Cícero Souza, o coordenador técnico Juan, e o diretor de marketing e comercial Lenin Franco.

Edu foi Coordenador de Seleções da CBF desde a chegada do técnico Tite, em 2016, e permaneceu até 2019. Como atleta, esteve presente na Copa América 2004 e na Copa das Confederações 2005, sendo campeão em ambas competições.

O CT do Arsenal será onde a Seleção realizará a preparação para o amistoso contra a Inglaterra. A bola vai rolar às 16h (de Brasília) desse sábado, em Wembley.

Ainda nesta data Fifa, o Brasil encara a Espanha nessa terça-feira, às 17h30, no Santiago Bernabéu. Os dois duelos serão os primeiros de Dorival Jr. à frente da Amarelinha.