Dirigente do Flamengo, Marcos Braz garante transparência na licitação do Maracanã

O duelo entre Nova Iguaçu e Vasco pela semifinal do Campeonato Carioca foi mais um episódio da polêmica envolvendo a utilização do Maracanã. Dirigente do Flamengo, Marcos Braz garantiu transparência na licitação do estádio.

"Sobre essa situação de quererem jogar no Maracanã, as pessoas tem que entender que quem manda no Vasco não são só os conselheiros e os portugueses, é um empresa privada e ela não pode ter um benefício direto por causa do estádio. Agora, é um processo que está claro, transparente. Vai ganhar o que tiver a melhor proposta", comentou à ESPN.

Flamengo e Nova Iguaçu vão decidir o @cariocao 2024! pic.twitter.com/Dbnka06SVq ? Maracanã (@maracana) March 17, 2024

A dupla Fla-Flu e o Vasco, em conjunto com a WTorre, são os principais consórcios que disputam a licitação do Maracanã.

As decisões do Campeonato Carioca estão marcados para os próximos dois finais de semana após o término da data Fifa. Assim, o Flamengo terá a estreia pela Libertadores entre as decisões.

O adversário da final será o Nova Iguaçu, que eliminou o Vasco. O Rubro-Negro, por sua vez, despachou o Fluminense.