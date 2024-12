Gloria Pires posa de biquíni lendo na piscina e é elogiada: 'Belíssima'

Gloria Pires, 61, compartilhou um momento de descanso com os seguidores nesta terça-feira (17).

O que aconteceu

A atriz postou um vídeo em que aparece lendo à beira da piscina. "O sol me faz feliz! Com um livro junto, é a perfeição", escreveu ela no Instagram.

Além da leitura, Gloria colocou um biquíni sem alças para pegar um bronzeado. A artista apostou num modelo com estampa de onça e ainda aproveitou um chapéu para proteger o rosto.

O post rendeu uma série de elogios de amigos, da família e do marido, Orlando Morais. "Linda", escreveu ele. "Que delícia, amiga linda! Que saudades", comentou a atriz Cristiane Oliveira. "Gloria é a verdadeira GLÓRIA", disse um seguidor. "Sempre belíssima", elogiou outro fã.

Gloria está curtindo um período de folga após estrear como diretora do filme "Sexa". A produção, que também é protagonizada pela atriz, foi filmada em outubro. A artista também está longe das telinhas desde o fim da novela Terra e Paixão (Globo).