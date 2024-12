Flora se emociona ao falar de Arlindo Cruz: 'Tudo que eu sou'

11ª eliminada de A Fazenda 16 (Record), Flora Cruz participou da Live com o Eliminado (Youtube) na sexta-feira (7) e comentou sobre o pai, Arlindo Cruz.

O que aconteceu

Flora se emocionou ao falar dos pais. "Eles são tudo na minha vida, tudo que eu sou. Arlindão me preparou pra encarar esse mundo sujo que a gente vive hoje."

A ex-peoa contou como o pai se comportava em sua infância. "Desde muito cedo ele dizia que eu ia sofrer preconceito por ser uma mulher gorda. Eu já sofria na escola. Dizia pra minha mãe que o que eu quisesse fazer no meu corpo de mudança, era pra fazer."

Se eu quisesse fazer lipo, qualquer cirurgia, era pra eu fazer me sentir bem. Flora Cruz

No bate-papo, Flora ainda disse que pretendia expandir a visão que as pessoas tinham sobre ela no programa. "Eu queria que a galera conhecesse a Flora. Eu era só a filha do Arlindo."

