Tadeu Schmidt anuncia início das incrições para o BBB 26: 'Não perde tempo'

Durante o final da edição de hoje do BBB 25 (Globo), Tadeu Schmidt anunciou o início das inscrições para o BBB 26.

O que aconteceu

Logo após iniciar a Prova do Finalista, Tadeu contou a novidade ao público. O apresentador anunciou a abertura das inscrições.

Como eu já tinha prometido: a partir de agora, estão abertas as inscrições para o BBB 26. Quer entrar na casa mais vigiada do país e disposto a jogar pra valer e lutar por um prêmio milionário? Não perde tempo. Tadeu Schmidt

O apresentador indicou que as inscrições serão feitas pelo site do Gshow.

