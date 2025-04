Diego Hypolito é o 20º eliminado do BBB 25 com 59,77% dos votos

Diego Hypolito foi o 20º eliminado do BBB 25 (Globo), no 18º Paredão. O ginasta recebeu 59,77% dos votos contra 39,26% de Renata e 0,97% de Vitória Strada.

Ao todo, o Paredão recebeu 103.742.694 votos.

Como foi o discurso de Tadeu

O apresentador iniciou. "Quase cruel perceber que um de vocês não vai estar entre os 4 primeiros colocados. Cada um de vocês teve um momento em que era a pessoa mais falada do BBB 25. Protagonista. Isso ninguém vai tirar de você."

O ginasta, a bailarina e a atriz. O ginasta que esteve nas competições mais importantes do mundo disse que o auge da vida foi nessa casa. A atriz que em tantos momentos mostrou como estar aí não é mais um papel na carreira. A bailarina que vem de um projeto social e graças a dança conseguiu muita coisa que sonhava . Tadeu Schmidt

Tadeu citou as adversidades que cada um dos três enfrentou no jogo. "Hoje vai ter algo faltando na casa, um de vocês vai dizer adeus. Mudou de planos, fez novas alianças, se questionou. Sua trajetória é a melhor resposta."

Como foi a votação

Diego Hypolito

Média: 59,77%

Voto Único: 52,35%

Voto Torcida: 67,19%

Renata

Média: 39,26%

Voto Único: 46,09%

Voto Torcida: 32,43%

Vitória Strada

Média: 0,97%

Voto Único: 1,56%

Voto Torcida: 0,38%

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas