Racismo estrutural, Pomba Suja, Maike e mais: as polêmicas do BBB 25

É reta final no BBB 25 (Globo) e, a poucos dias de seu encerramento, o programa vive um momento de calmaria e paz. Diferente disso, a edição foi marcada por alguns momentos polêmicos, que repercutiram dentro e fora da casa. Confira:

Os momentos polêmicos do BBB 25

BBB 25: Beijo entre Aline e Thamiris Imagem: Reprodução/Multishow

Beijo de Aline e Thamiris: Durante a festa da Líder Eva, um rápido beijo entre Thamiris e Aline gerou muitos comentários nas redes sociais e também dentro da casa. O beijo foi polêmico por dois motivos: primeiro, não foi transmitido nas câmeras da Globoplay na madrugada e foi mostrado ao público durante o Mesacast do dia seguinte.

O segundo motivo foi relacionado a comentários nas redes sociais que afirmaram que Aline "aproveitou" o momento para beijar a sister que estava bêbada. A situação não foi comentada pela produção com os participantes e gerou apenas risos dentro da casa no dia seguinte.

BBB 25: Maike puxa cabelo de Renata durante confraternização na área externa Imagem: Reprodução/Globoplay

Maike, Renata e a última noite do nadador na casa: Horas antes de sua eliminação, Maike teve sua expulsão pedida por alguns espectadores do programa nas redes sociais.

O paulista, que estava bêbado, tocou Renata de maneira que a incomodou e foi advertido diversas vezes pela produção. Ele mordeu o braço da sister e puxou seu cabelo ao menos duas vezes, enquanto ela pedia para ele parar. Ao vivo, ele levou um esporro de Tadeu Schmidt, minutos antes de ser eliminado.

BBB 25: Camilla chora após assistir almoço do Big Fone Imagem: Reprodução/Globoplay

Falas sobre Camilla: Após o almoço especial do Big Fone, a equipe de Camilla publicou uma nota em suas redes sociais acusando Maike e Renata de reproduzirem racismo estrutural.

A nota da equipe da sister citou o momento em que as duplas discutiam qual dupla seria separada e uma fala de Maike e Renata sobre Camilla cozinhar. "Na sociedade em que vivemos, temos conhecimento do racismo estrutural, mas independente da intenção, falas como essa são inaceitáveis."

BBB 25: Vilma reage ao VAR do 'velha sonsa' Imagem: Reprodução/Globoplay

Velha sonsa? Após ser puxado para o Paredão por Vilma, Vinícius declarou que não chamou a estudante de Nutrição de "velha sonsa", ao contrário do que a sister afirmou. "Gente, estou chocado (...) Quando foi que eu chamei ela de velha sonsa?", disse.

A edição do BBB 25 resgatou o trecho em que Vinícius teria falado sobre Vilma. Na conversa citada, Vinicius conversa com Aline sobre Diogo Almeida, o filho de Vilma. "É porque pessoa sonsa, mentirosa, com 40 anos, me dá raiva. Não tenho paciência pra gente sonsa [...] ainda mais com pessoa sonsa e velha", afirmou, usando o pronome "ele" para se referir à Diogo e não a Vilma.

Mesmo após sair da casa e ver o vídeo, Vilma seguiu insistindo que Vinícius se referia à ela.

Vinícius falou sobre polêmica da 'pomba suja' no raio-X do BBB 25 Imagem: Reprodução/Gshow

Pomba suja: Durante um Sincerão, Vinícius usou a expressão baiana "pomba suja" para se referir à Eva e Renata e o termo foi alvo de comentários e tretas na casa por semanas.

Sem entender o significado da expressão, as cearenses se sentiram ofendidas com o adjetivo e usaram isso como argumento em diversas tretas.

Natural de Salvador, o ex-BBB Lucas Pizane explicou que a expressão não tem um teor ofensivo. A explicação foi feita ao Gshow.

De acordo com o participante do BBB 24, a gíria está relacionada à confiança. "Pombo sujo é alguém que não é confiável, uma pessoa que, aparentemente, está no caminho errado das coisas, uma pessoa que a gente não se mistura, até porque está sujo e a gente não quer se sujar também... Esse é o significado da expressão que a gente costuma usar lá na minha amada Bahia".

