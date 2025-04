Cauã Reymond faz primeiras publicações após início de polêmica

Cauã Reymond, 44, fez duas publicações nas redes sociais após seu nome ser envolvido em uma polêmica com a atriz Bella Campos, com quem vive par romântico na novela "Vale Tudo" (Globo).

O que aconteceu

No final desta tarde, o ator compartilhou nos Stories do Instagram uma foto do pôr do sol no Rio de Janeiro e escreveu apenas "Fim de tarde". Na sequência, ele compartilhou um boomerang se exercitando na praia.

Cauã Reymond faz primeiras publicações após polêmica Imagem: Reprodução/Instagram

Recentemente, o nome de Cauã Reymond foi envolvido em uma polêmica nos bastidores de "Vale Tudo". Fontes de Splash afirmam que o ator adotou uma postura crítica durante as cenas, em que costuma dar sugestões e manifestar eventuais descontentamentos com o desempenho de colegas.

De acordo com a revista Veja, o ator teria reclamado com a direção por não estar satisfeito com o trabalho de Bella Campos. Ele teria alegado ausência de química e, ainda, teria tentado dirigi-la em algumas cenas, apontando marcações e entonação das falas.

Tais atitudes teriam levado a atriz a sofrer com crises de ansiedade. Ainda de acordo com a revista, Bella Campos teriam denunciado Cauã Reymond ao compliance, alegando alegando que o ator é debochado, mau colega, displicente, agressivo e machista.

Fontes ouvidas por Splash ainda apontam que Cauã Reymond mantém essa postura desde "Terra e Paixão" (2024). Ao protagonizar a trama, o artista passou a dar mais palpites na condução das cenas e chegou a demonstrar insatisfação com a falta de química entre seu personagem e a de Bárbara Reis.