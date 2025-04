'Volta por Cima': Cacá tem virada emocionante no capítulo de hoje

Nesta sexta-feira (18) em "Volta por Cima" (Globo), Marco exige que Violeta entregue o neto para Cacá e Chico comemora o reencontro da amada com o filho.

Ainda neste capítulo: Rodolfo convida Gigi para viajar com ele e Belisa. Osmar conversa com Doralice no hospital. Violeta não aceita a investida de Marco. Gigi e Rodolfo contam para Belisa sobre Roxelle.

Rafa vê Nando comprando anabolizantes de forma ilícita no estacionamento da academia, e conta para Silvia. Madalena experimenta seu vestido de noiva. Violeta vai ao hospital falar com Doralice. Osmar faz um pedido inusitado para Madalena.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.