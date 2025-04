Resistência: Começa Prova do Finalista do BBB 25; acompanhe

A Prova do Finalista do BBB 25 (Globo), que definirá o primeiro participante da grande final, começou durante a edição de hoje.

Acompanhe a Prova

23h10: A prova teve início

Como funciona

Os jogadores foram colocados em uma plataforma giratória, com 5 fichas cada. Cada vez que a plataforma parasse de girar, o jogador poderia usar uma das fichas e descansar em um carro por 5 minutos.

Quem usasse seu card, precisaria voltar para seu lugar na plataforma antes dos 5 minutos acabarem.

Durante o giro da plataforma, eles receberão obstáculos como vento, calor e água. O vencedor da prova garante a primeira vaga na final e ganha um carro.

Caso a prova dure até o programa ao vivo de amanhã, uma dinâmica será realizada para definir o vencedor.

