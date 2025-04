Fé, ansiedade e parceria: Relembre a trajetória de Diego Hypolito no BBB 25

Eliminado hoje, Diego Hypolito, 38, foi o 20º participante a deixar o BBB 25 (Globo). Relembre a trajetória do ginasta olímpico:

Religião, favoritismo e Paredões

Diego entrou no BBB como dupla de sua irmã, Daniele. A dinâmica entre os dois confinados chamou a atenção do público: apesar de defenderem um ao outro, eles se desentenderam algumas vezes. Também viralizaram quando Daniele tentou conversar de forma séria com o irmão, que teve uma crise de riso.

Logo no início do reality, Diego foi apontado como um dos favoritos e "queridinho do X (antigo Twitter)". O brother, por sua vez, revelou dentro da casa ter a impressão de que o público LGBT não gosta dele por "atitudes erradas" que já teve.

Diego teve um breve desentendimento com Eva no início do reality e somou uma lista de brothers que o criticaram: Gabriel, Maike, Thamiris, Camilla, Edilberto, João Pedro, João Gabriel e até sua amiga, Gracyanne Barbosa. Por alguns brothers, foi acusado de ser "planta" no jogo.

Seu conflito com Maike e Gabriel foi destacado pelos brothers colocarem a ansiedade do ginasta em dúvida, e por darem a entender que seu problema era "uma questão externa" que tinham, envolvendo um primo de Maike. O primo em questão chegou a interferir, dizendo que nunca criticou o ginasta para Maike ou Gabriel.

Além de sua irmã, a principal aliada de Diego no jogo foi Vitória Strada. Os dois protagonizaram momentos cômicos na edição e até ganharam um "quadro" da produção do BBB, que os comparou com séries de TV adolescentes.

Ele não foi Líder nenhuma vez, mas venceu uma Prova do Anjo, ao lado da irmã. No entanto, foi escolhido para o Castigo do Monstro duas vezes — sendo o primeiro ao lado da irmã, no qual chorou e chegou a cogitar apertar o botão de desistência.

Em alguns momentos do programa, Diego falou sobre seu TDAH e sua ansiedade, que já o levou a uma internação em clínica psiquiátrica. Ele teve algumas crises de ansiedade na casa, sendo a mais recente durante a Prova do Líder, que o alçou a 20 metros de altura.

Ele polemizou ao abordar assuntos como o conflito entre sua fé e sexualidade, além de dizer que já viveu uma relação abusiva e que um treinador encorajou agressão contra ele para não ser gay. Contou fofocas como a ausência no casamento de uma amiga e um flagra em Sandy.

Outro momento crucial de sua passagem foi quando deu o maior lance pelo segundo Poder Coringa da edição e arrematou o Poder Pirata, que o permitiu roubar um voto e alterar o Paredão.

Este foi o sexto Paredão de Diego. Após eliminar João Gabriel, Vilma, Aline, Giovanna e a dupla Edilberto e Raíssa, ele deixou a casa agora, na disputa contra sua amiga, Vitória Strada, e Renata.

