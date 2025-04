Ex de Marcello Novaes brigou em reality de pegação e namorou Eduardo Galvão

Saory Cardoso, 29, afirma que o motivo do término com Marcello Novaes, 62, foi um preenchimento que ela fez no bumbum e "acabou incomodando" o ator.

Dentista e ex-'De Férias com o Ex'

Saory ficou conhecida após participar da 2ª temporada do reality "De Férias com o Ex". Na época com 21 anos, ela protagonizou algumas brigas — a mais famosa dela começou quando Saory xingou uma colega:

Em 2021, a mineira afirmou que não retornaria ao reality. "O programa perdeu a naturalidade, as coisas não acontecem espontaneamente! Você é obrigado a pegar TODO mundo, se não você é cancelado!", disse nos stories do Instagram.

Ela é formada em odontologia e trabalha numa clínica de procedimentos estéticos. Especializada em harmonização facial, Saory atua na mesma clínica em que fez o preenchimento no bumbum.

No mesmo ano em que participou do "De Férias", viveu um relacionamento com Eduardo Galvão. Em dezembro de 2020, o ator morreu de Covid e Saory fez uma homenagem no Instagram: "Eu vou continuar falando para todo mundo 'o Eduardo Galvão é a melhor pessoa que eu já conheci na vida'. Eu tinha certeza que você ia ficar bem e iríamos brindar sua recuperação. O mundo perde o ser humano mais alegre que existiu. Te amo pra sempre, aqui tá doendo demais".

Em 2022, foi apontada como affair de Neymar. Ela viajou até Paris, onde o jogador morava, e foi vista no restaurante favorito do jogador. Segundo o jornal Extra, eles já haviam se encontrado em um camarote no Carnaval daquele ano.

Foi Marcello Novaes quem anunciou o término da relação. Em entrevista à revista Quem na festa da lançamento da novela "Dona de Mim", ele afirmou: "Meu foco agora é minha saúde e meu trabalho, que é a minha direção".

Saory afirma que ele terminou o namoro por telefone. Nos stories, ela disse que o motivo foi o preenchimento no bumbum, que teria desagradado o ator. Depois, acrescentou: "Machismo mesmo".