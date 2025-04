'Feio assim virando pegador': Fábio Lago brinca com papel de galã em novela

Em "Volta por Cima" (Globo), novela das sete que termina no próximo dia 26, Fábio Lago, 55, dá vida ao carismático Sebastian, que caiu nas graças do público. Em entrevista a Splash, o ator fala sobre o sucesso do personagem, sua parceria com Drica Moraes, 55, e como lida com o desafio de equilibrar leveza e emoção em uma figura tão querida.

Cenas rápidas, mas intensas

Dar vida a Sebastian em "Volta por Cima" tem sido um desafio "gostoso" para Fábio Lago. O personagem —mordomo da família Góis de Macedo que se revelou herdeiro de uma fortuna do patriarca— mescla a leveza do humor com a profundidade de temas comoventes, exigindo do ator muito "jogo de cintura".

O Sebastian é um personagem muito bom, cara. É aquele tipo de papel que tem que ser "tiro no alvo", sabe? As cenas são curtas, mas cheias de nuances --tem humor, tem drama, tudo misturado. Então, precisamos acertar sempre, porque são cenas intensas, mesmo que rápidas.

Fábio Lago

Sebastian (Fabio Lago), Joyce (Drica Moraes), Belisa (Betty Faria), Gigi (Rodrigo Fagundes) em 'Volta por Cima' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Com Drica Moraes, Lago constrói o equilíbrio perfeito entre drama e humor, algo que se reflete na química entre os dois. Apaixonado por Joyce há anos, papel de Drica, Sebastian revela um lado emocional e de certa fragilidade, uma vez que a dondoca nutre uma paixão por Osmar (Milhem Cortaz) desde a juventude.

Tentamos sempre levantar as cenas, colocar um pouco mais de leveza, até porque é uma novela das sete. O objetivo é não deixar tudo muito melancólico. Só que, agora, no final, a personagem da Drica, a Joyce, começa a se envolver com o Osmar, e aí o meu personagem entra numa tristezinha, quase uma deprê. Eu estudo sobre como levar isso sem pesar demais a mão no drama.

Fábio Lago

Assim como a maior parte dos fãs da novela, Fábio não esconde sua torcida para o desfecho amoroso de Sebastian. "Torcemos muito para que Joyce fique com Sebastian. Eu, Drica e boa parte da equipe achamos que eles têm química. O público também curte —tem pesquisa aqui dentro, e o casal Jão e Madalena é o primeiro na preferência, e logo depois vêm Joyce e Sebastian. Mas vai saber o que passa na cabeça da Cláudia [Souto, autora]. Ela é doida! [risos]", brinca.

Sebastian (Fábio Lago) e Joyce (Drica Moraes) em 'Volta por Cima' Imagem: Reprodução/Globo

'Pegador' da novela

Os diversos caminhos possíveis para o personagem seguir faz a novela ser especial, diz Lago. "Nunca sabemos para onde vai, o que é maravilhoso e angustiante ao mesmo tempo. É uma obra aberta, então gravamos sem saber o final. Já fiz novela assim, mas essa está particularmente intensa. Pode ser que o "Seba" acabe com a Yuki, com a Roxelle, ou fique sozinho. Tem tanta trama acontecendo ao mesmo tempo, é uma loucura!", afirma.

Ao longo da história, Sebastian engatou romance com Roxelle (Isadora Cruz) e Yuki (Jacqueline Sato), além de Joyce, o que surpreendeu o ator. "Rapaz, imagina um homem feio desse virando pegador? [risos] Mas é isso! O Sebastian virou o galante da novela. Só peguei as melhores! O galã dessa novela sou eu, rapaz! Mas tem sido muito divertido construir isso. A Roxelle, por exemplo, é uma personagem que ilumina qualquer cena. A Isadora [Cruz] tem uma força absurda. E a química que a gente criou ali virou uma amizade verdadeira".

Fabiano (Fábio Lago) disfarçado para flagrar a esposa com outro em 'Caras & Bocas' Imagem: Renato Rocha Miranda/Globo

Carreira versátil

Antes de Sebastian, o personagem mais popular de Fábio Lago tinha sido Fabiano, de "Caras & Bocas" (2009), segundo o próprio ator. Para ele, Fabiano continua imbatível. "Ele era machista, desconfiava que era corno, e o público ama essas histórias de traição, né? Os pedreiros largavam a obra pra correr e ver se ele ia ser traído ou não. O Sebastian é mais tranquilo, mais 'requintado'. Mas ambos têm essa integridade que eu gosto de interpretar".

Fora do campo cômico, Fábio Lago também soma experiências importantes. Em 2024, o ator esteve no ar com dois personagens muito diferentes: Venâncio, em "Renascer" (Globo), homem chucro e rude, acusado de engravidar a própria filha; e Vicente, no filme "Nosso Lar 2: Os Mensageiros", espírito responsável por ir até a Terra ajudar na missão envolvendo três protegidos.

Venâncio (Fábio Lago) e Maria Santa (Duda Santos) em 'Renascer' Imagem: Reprodução/Globo

Foi uma loucura. Quando estreou 'Renascer', também estreava 'Nosso Lar 2'. E os dois na mesma semana! Você acredita? Em um eu faço um cara denso, meio demoníaco. No outro, sou um mensageiro da luz. É maravilhoso isso --são dois personagens completamente diferentes, com linguagens de trabalho totalmente distintas.

Fábio Lago

Segundo o ator, o processo de viver o Venâncio foi pesado. "Praticamente me destruiu", afirma ele. "Fiquei dois meses tentando me recuperar depois. E antes disso, passei dois meses em casa, sozinho, mergulhando, tentando entender como verticalizar um personagem tão estranho. No fundo, o Venâncio não era um homem mal. Era um sujeito primitivo, bruto, que sofreu muito na vida", conclui Lago.

O papel em "Renascer" exigiu muito envolvimento emocional e trouxe lembranças íntimas, diz ator. "É doloroso acessar certas memórias, referências da minha infância, da minha terra —Ilhéus, o sul da Bahia, São Cosme e Damião, o cacau. É um mundo muito bonito, mas também tem um lado muito sujo, muito sombrio. E esse lado ainda existe. Casos de pais que têm filhos com filhas, histórias que são reais", finaliza.