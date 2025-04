Ex de Cauã Reymond marca Bella Campos em texto após treta nos bastidores

Mariana Goldfarb, 35, marcou Bella Campos, 27, em uma publicação no Instagram, em meio à polêmica envolvendo o ex-marido Cauã Reymond, 44.

O que aconteceu

Modelo compartilhou reflexão na tarde de quinta-feira (17). "Quando eu vencer, tem mais gente que vai vencer comigo, e é por isso que eu não desisto", dizia o post.

Mariana já falou diversas vezes sobre um relacionamento abusivo que viveu —mas nunca citou o nome do ator. Indireta nos stories reforçou teoria de que o ex abusivo seria Cauã.

Ela e o artista ficaram juntos entre 2016 e 2023. Eles anunciaram a separação em abril de 2023.

Mariana Goldfarb marcou Bella Campos no Instagram Imagem: Reprodução/Instagram/@Mariana Goldfarb

Entenda a treta

César (Cauã Reymond) e Maria de Fátima (Bella Campos) em 'Vale Tudo' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Ator teria protagonizado atritos nos bastidores de "Vale Tudo". Segundo a revista Veja, ele foi visto discutindo com Bella Campos no estacionamento dos Estúdios Globo. A atriz teria ido tirar satisfação após Cauã reclamar sobre sua atuação para os diretores da novela.

Bella teria feito uma denúncia formal contra o ator. De acordo com o jornalista Leo Dias, ela fez uma reclamação aos diretores e ao setor de compliance da Globo dizendo que Cauã foi "debochado, mau colega, displicente, agressivo e machista". Nos bastidores da novela, os dois evitam contato.

Alice Wegmann também teria postado indireta sobre a situação. A atriz publicou nos stories uma foto com Bella Campos, Carolina Dieckmann e Lucas Leto com a seguinte legenda: "A delícia de trabalhar com quem a gente gosta".