Leão: Davi Brito ainda não aprendeu que é famoso e pede pra virar polêmica

Davi Brito se tornou alvo de novas polêmicas nas últimas semanas. Ele anunciou que seria pai, depois contou que a então namorada, Adriana Paula, havia perdido bebê. O campeão do BBB 24 também foi parado por uma blitz em Salvador, na Bahia. Durante o Splash Show, Leão Lobo e Yas Fiorelo analisam os últimos acontecimentos na vida dele.

Após a repercussão do problema de Davi no trânsito de Salvador, ele usou as redes sociais para desabafar, dizendo que estava cansado de ter seu nome atrelado a polêmicas. Na ocasião, ele estava dirigindo e gravando um vídeo para o Instagram —o que também infringe leis de trânsito.

Será que as pessoas não procuram saber muito de você porque você está sempre na mídia fazendo uma besteira? Vamos refletir um pouco. Será que essa não é a grande questão?

Yas Fiorelo

Leão Lobo concorda com Yas. Ele reforça que o rapaz parece não ter se acostumado ainda em ser uma figura pública depois que venceu o BBB.

Eu acho que o grande problema é que ele ainda não aprendeu que é famoso. Ele é uma personalidade hoje no Brasil, e por isso mesmo tem que dar exemplo e andar correto. (...) Ele pede para aparecer, mas para aparecer de um jeito ruim.

Leão Lobo

