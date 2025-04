Osmar sofre com nova rejeição de Madalena em 'Volta por Cima'

Osmar (Milhem Cortaz) sofre com nova rejeição de Madalena (Jéssica Ellen) nos próximos capítulos da novela "Volta por Cima" (Globo).

O que vai acontecer

Sem Lindomar (MV Bill), que morreu no primeiro capítulo da trama, Madá não tem o pai para entrar com ela no altar em seu casamento com Jão (Fabrício Boliveira). Pensando nisso, Osmar faz uma proposta para a sobrinha.

O contraventor se oferece para entrar no altar com a protagonista. Porém, a jovem decide caminhar sozinha até o altar.

Apenas o afilhado Lucas (Caique Ivo) acompanha Madalena em sua entrada na igreja. O filho de Cida (Juliana Alves) vai à frente da noiva levando as alianças.

Jão (Fabrício Boliveira) e Madá (Jéssica Ellen) em 'Volta por Cima' Imagem: Manoella Mello/Globo

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.