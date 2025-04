Otávio Mesquita detona Juliana Oliveira e Danilo Gentili: 'Querem aparecer'

Otávio Mesquita, 65, voltou a comentar a acusação de estupro que Juliana Oliveira, 38, fez contra ele.

O que aconteceu

O apresentador acusou tanto ela quanto Danilo Gentili, 45 - que comentou nesta semana o assunto - de usarem o caso para ganhar mídia. "Tudo está sendo muito mal administrado por todas as pessoas, não dá pra entender. Querem aparecer na mídia de uma forma muito irreal e injusta", protestou, em depoimento ao portal iG.

Ele admitiu ter se chateado com os adjetivos pejorativos com que Gentili se referiu a ele, como "velho xarope", "mala pra caramba" e "oportunista". "Tenho 42 anos de carreira pautados pelo respeito às pessoas e pelo amor ao meu trabalho. É com esse compromisso que sigo."

Juliana Oliveira denunciou Otávio Mesquita por crime sexual ocorrido em 2016. Ela acusa o apresentador de ter apalpado sem consentimento suas partes íntimas, em uma das gravações do programa The Noite com Danilo Gentili (SBT).