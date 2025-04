Diego levou 60 camisas de cetim para o BBB 25: 'Algumas nem usei'

No Bate-Papo BBB (Globoplay), com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, Diego Hypolito contou que levou cerca de 60 camisas de cetim para o BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Após sua eliminação do BBB, Diego trocou de roupa para participar do Bate-Papo. Ceci comentou sobre a rapidez com que o ginasta se vestiu: "Nunca antes na história desse programa um participante trocou de roupa tão rápido."

A apresentadora, então, questionou quantas camisas Diego levou na mala: "Acho que dessas de cetim, mais arrumadinhas, umas 60. Só para entrar aqui no Bate-Papo eu tinha quatro opções. Algumas nunca usei no BBB."

Isso porque a produção ainda cortou, não deixou eu levar algumas! Não consegui levar todas que eu queria. [...] Esse cetim é tão gostoso, ele não amarrota. Diego Hypolito

Diego foi o 20º eliminado do BBB 25, no 18º Paredão. O ginasta recebeu 59,77% dos votos contra 39,26% de Renata e 0,97% de Vitória Strada.

