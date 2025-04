'Não sou viado': Cena de 'Homem Com H' tem Ney Matogrosso emocionante; veja

"Homem com H" chega aos cinemas no próximo dia 1º de maio, mas hoje Splash adianta uma cena exclusiva. Assista acima.

Na sequência, Ney Matogrosso é expulso de casa por seu pai, que não aceita a sexualidade do filho e diz: "não quero filho viado aqui nessa casa". O artista, responde: "eu não sou viado, mas quando eu for, o Brasil inteiro vai saber".

A cinebiografia é escrita e dirigida por Esmir Filho e acompanha a brilhante e intensa trajetória de Ney de Souza Pereira, desde a infância. O longa é protagonizado por Jesuíta Barbosa ("Tatuagem" e "Praia do Futuro"). A produção é da Paris Entretenimento e a distribuição, da Paris Filmes.

Jesuíta Barbosa interpretando Ney Matogrosso nas gravações de 'Homem com H' Imagem: Marina Vancini/Divulgação

O filme "Homem com H" retrata a vida e a carreira de Ney Matogrosso, desde a juventude na pequena cidade de Bela Vista (MS), marcada por conflitos com o pai, até o estrelato como um dos maiores artistas brasileiros.

Ney, dono de uma voz inconfundível e desempenhos memoráveis, enfrentou a repressão da família e da sociedade, desafiando preconceitos e inaugurando um estilo próprio. O longa mostra a estreia como vocalista do grupo 'Secos e Molhados', ao lado de João Ricardo e Gerson Conrad, e as apresentações históricas que o consagraram.

A trama também revela as paixões de Ney, incluindo o grande amor Cazuza e o companheiro por 13 anos, Marco de Maria. O filme conta com as participações especiais de Hermila Guedes, Carol Abras, Lara Tremoroux e da cantora Céu.

Ao retratar o período da ditadura militar, "Homem com H" conecta a vida de Ney com a história de um Brasil oprimido que aspira à liberdade. Jesuíta Barbosa aparece com os figurinos de referências animalescas e maquiagens inspiradas no teatro Kabuki.

Alguns sucessos do cantor presentes no filme são: "Rosa de Hiroshima", "Sangue Latino", "O Vira" e "Homem com H".