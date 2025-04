Dieguinho: Globo deve dar fim à 'mordomia' para evitar novo fracasso no BBB

A Globo precisa adotar algumas mudanças no formato do Big Brother Brasil para que o reality volte a empolgar o público em 2026, opinaram Dieguinho e Dantinhas no Central Splash.

Para o Dieguinho, um dos erros do BBB 25 foi a quantidade de prêmios distribuídos aos participantes. Além do valor final, que beira os R$ 3 milhões, a emissora também deu casas e valores em dinheiro e por aí vai. Dantinhas concordou com o apresentador.

Essa mordomia precisa acabar. Esse é um dos critérios que a Globo tem que mudar para ano que vem.

Dieguinho

O apresentador do Central também acredita que o vencedor da temporada atual não terá sua vitória conquistada por mérito, independentemente de quem seja. Para os próximos anos, ele espera uma seleção melhor dos participantes.

Foi uma temporada ruim para todo mundo. O critério de seleção de elenco, que é onde a Globo tem que tomar mais cuidado, esse ano foi jogado no lixo. Selecionaram de qualquer jeito.

Dieguinho

