Humberto Carrão desfila apenas de sunga em cena de 'Vale Tudo'

"Vai treinando com a tia Celina pq depois vai ter que lidar com Dona Odete Roitman." (Afonso)

"Amo que voce fala com nome e sobrenome..." (Solange)

"E dona Odete não é fácil."

"E você? É fácil?"



Humberto Carrão e Alice Wegmann.#Valetudo pic.twitter.com/qRLmggMTy7