'Vale Tudo': IZA é atração de festa em que Fátima ignora o próprio pai

IZA é a atração musical da festa da Tomorrow que marca mais uma cena de desdém de Maria de Fátima (Bella Campos) com seus pais, Rubinho (Júlio Andrade) e Raquel (Taís Araujo). Splash acompanhou a gravação e conta o que aconteceu.

Show de IZA

Gravada em janeiro, a cena foi um dos primeiros compromissos de IZA após dar à luz à sua filha, Nala. Na gravação, ela cantou os sucessos "Meu Talismã", "Fé" e o recente lançamento, "Como Posso Amar Assim?", dedicada à pequena.

Como é de costume, a equipe da novela pediu para IZA cantar as músicas mais de uma vez, mas não esperava que a cantora fosse brincar com a situação. Ela brincou ao dizer que teria de aumentar o cachê. "A gente faz uma vaquinha", brincou o diretor. "Pode pagar em fraldas", respondeu IZA, levando atores e figurantes aos risos.

Em papo com Splash, ela falou sobre o retorno aos trabalhos. "A galera tava até brincando comigo: meu desejo de grávida era trabalhar. Eu me sinto mais segura, mais confortável. Difícil mesmo é gerar criança. Depois, fica muito mais simples. O meu trabalho, agora, tá ainda mais prazeroso, sabe? Não só porque eu sei o que realmente importa, mas também, quando eu volto para casa, eu tenho a melhor recompensa e o melhor abraço do mundo. Isso não tem crescimento".

IZA usou um look todo brilhoso para gravar sua participação, mas ressalta: não é atriz. "Com esse elenco, não tenho a condição de inventar de atuar, mas cantar foi tranquilo. Foi um prazer, parecia um show mesmo, foi incrível".

Nem sei quem é essa mona aqui. Nos últimos três meses, eu tava só com os 'camisetão', moletom, calça de moletom, cabelo entronchado, sem lace, porque ninguém merece, com o meu próprio cabelo natural, zero maquiagem. Eu não me reconheci quando eu olhei [no espelho]. Gostei, vou nem tirar a roupa, vou chegar assim em casa. A Nala vai ganhar um show hoje. IZA a Splash

Fátima ignora o pai

Após fingir não conhecer a própria mãe, Maria de Fátima (Bella Campos) usa da mesma crueldade com o pai. No capítulo desta sexta (18), a jovem fica atordoada ao ver Rubinho (Júlio Andrade) no mesmo hotel que ela em Paraty, onde está acontecendo o evento da Tomorrow, no qual ele foi convidado para tocar.

Sem saber da ligação entre os dois, Afonso (Humberto Carrão) apresenta o pianista a ela, que tenta esconder sua identidade imediatamente e finge não conhecê-lo. Rejeitado, Rubinho não se sente bem, mas disfarça. O músico, depois, vai até Maria de Fátima e ameaça desmascarar a filha se ela humilhar novamente Raquel, que também está no evento. Mas não demora muito para a cozinheira ficar sabendo do ocorrido e dizer poucas e boas para a filha.

No capítulo de sábado (19), Raquel aborda Maria de Fátima enquanto ela conversa com Solange (Alice Wegmann), e deixa a aspirante a influencer aturdida. A sós, ela deixa claro que não é mais a mãe de Maria de Fátima e expressa sua vergonha de ter uma filha como ela. Profundamente abalada, Raquel diz que a jovem também vai ficar sem pai se ela não fizer as pazes com o Rubinho, que está com viagem marcada para os Estados Unidos. Maria de Fátima, então, toma uma decisão ao saber da notícia.

Enquanto isso, Ivan (Renato Góes) tenta, a todo custo, uma aproximação com Marco Aurélio (Alexandre Nero), mas é ignorado pelo empresário. No evento, Cecília (Maeve Jinkings) e Laís (Lorena Lima) falam de Ivan para Marco Aurélio, mas o diretor da TCA dá qualquer desculpa para não ter que ser apresentado ao namorado de Raquel. Ivan fica frustrado, mas consegue aproveitar o evento.