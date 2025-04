BBB 25: João Pedro desiste da Prova do Finalista e está no Paredão

Na manhã de hoje, às 8h55, João Pedro desistiu da Prova do Finalista do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A Prova do Finalista é de resistência e estava com quase 10 horas de duração. João Pedro pediu para deixar a dinâmica por estar sentindo dores.

Antes de deixar a prova, João falou para Renata: "Minhas pernas estão doendo. Eu vou sair. Fica aí, viu? Não desiste."

Com consequência, o goiano está no último Paredão da edição. Já Guilherme e Renata seguiram na disputa em busca de uma vaga na final do BBB.

A primeira a desistir da prova foi Vitória Strada. A sister, que também está no Paredão, reclamou de frio e de dores no corpo.

