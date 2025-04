Astro de 'Você' desabafa sobre dismorfia corporal: 'Odiava meu corpo'

O ator Penn Badgley, 38, desabafou ao recordar períodos em que sofreu de dismorfia corporal.

O que aconteceu

O astro das séries "Você" e "Gossip Girl" tinha dificuldade de aceitar sua aparência durante a juventude. "Eu sabia que eu odiava meu corpo e simplesmente queria um corpo diferente", disse ele em entrevista ao The Guardian.

Badgley contou que não foi diagnosticado oficialmente por um médico ou psiquiatra, mas vivia com os sintomas do transtorno. Na época, o ator estava lidando com o divórcio dos seus pais, passou a comer mais e acabou ganhando peso. Tudo isso enquanto idolatrava as aparências de homens que via nos filmes, considerando que deveria ser parecido com eles.

A pressão pela "aparência perfeita" aumentou quando Penn entrou no mundo artístico. "Saindo da depressão e do isolamento, houve um período em que eu estava propositalmente pulando — e sendo empurrado — para esse mundo em que quanto mais eu fosse convencionalmente bonito, mais bem-sucedido eu poderia ser, mais eu poderia ter valor", recordou.

Essa sensação ficou ainda mais forte quando o artista viveu Dan Humphrey no seriado teen "Gossip Girl". "O que era aquela série além de estética? Essa era sua marca, a aparência de todos nós. Eu particularmente não amava o aspecto superficial de celebridade como eu era visto", assumiu ele.

Penn quase desistiu de ser ator, mas sua espiritualidade o ajudou a lidar com suas questões com a aparência. "Foi isso o que me permitiu perseverar apesar da desilusão, de todas as coisas com as quais eu estava lutando, e aí voltar para tudo isso, mas com uma espécie de transformação interior", contou.