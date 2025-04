Humor mudou nos últimos anos, mas riso continua o mesmo, diz Tom Cavalcante

Tom Cavalcante, 63, está entre os maiores representantes do humor brasileiro desde os anos 1990, quando fez sua estreia como João Canabrava na Escolinha do Professor Raimundo (Globo). De lá pra cá, o humor mudou, mas a vontade de rir, não, afirma ele.

Isso está dentro do ser humano. Naturalmente, com o tempo, foram aparecendo novos modelos de humor, novas falas. Sou estudioso do humor na sua evolução, então vejo com bons olhos essa atividade.

Tom Cavalcante, em entrevista a Splash

'Estudioso do humor'

Tom recorda que, na época da Escolinha, já sentia que o humor brasileiro tinha mais potencial do que era explorado. Ele comparava a quantidade e variedade de programas de humor no Brasil e em países como Estados Unidos e Inglaterra: "Eram 'N' programas de humor lá, e aqui no Brasil a gente tinha Escolinha e ' Praça é Nossa. Eu era um cara que questionava muito isso. Graças a Deus o mundo explodiu, a internet trouxe essa possibilidade."

Eu era um dos que, na época em que estava na Escolinha, viam uma coisa muito parada, no sentido de ampliar esse humor nacional.

Tom Cavalcante

Hoje, o humorista está no comando do reality LOL: Se Rir, Já Era!, do Prime Video, cuja quarta temporada estreia hoje. O programa põe diversos comediantes na mesma sala, e o prêmio vai para quem ficar mais tempo sem dar risada. Tom não consegue eleger um momento que mais o fez dar risada, mas agradece por não estar na competição: "Eu rio muito ali, nos bastidores, como apresentador. Todos que sentam ali têm esse presente de poder rir".

Nova temporada de 'LOL: Se Rir, Já Era' é com o elenco do Porta dos Fundos Imagem: Divulgação/Prime Video

Na nova temporada, todos os participantes são do programa Porta dos Fundos. A intimidade dos colegas de trabalho se traduz em piadas cada vez mais ousadas: tem música zombando a própria empresa e participante ficando completamente nu. "Eles são competitivos mesmo e chegaram lá a fim de derrubar o outro e fazer rir de verdade", revela o apresentador.

A primeira versão do reality foi lançada em 2016 no Japão. Desde então, já teve adaptações em países como México, Itália, Dinamarca, Colômbia e mais. Para Tom, no entanto, o tempero brasileiro deixa a nossa versão mais especial. "Nosso programa, [se fosse] traduzido para o francês, para o alemão, para o idioma que fosse, iria ganhar o mundo. Se fizer o entendimento através do 'translation', o povo vai rir muito. É muito diferente, muito diferente. Anos-luz distante dos caras".