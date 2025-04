BBB: Diego Hypolito revela troca de directs com Gil e dispara: 'Solteiro'

Penúltimo eliminado do BBB 25 (Globo), Diego Hypolito participou do Bate-Papo BBB (Globoplay) e brincou com Gil do Vigor.

O que aconteceu

Em certo momento da conversa, o apresentador questionou o ginasta. "No teu Instagram era tu que mexia?"

Diego riu e confirmou. Gil e Ceci também riram e Diego abraçou o economista.

Ceci, então, revelou. "Gente, tem direct aqui. Eu quero print, eu quero print!"

Diego confirmou. "Eu e Gil já nos falamos no Instagram. Ó, tinha crush!".

A gente marcava de se encontrar, [mas não deu certo]. Mas tô solteiro, tá, Gil? Diego Hypolito

Ceci brincou: "O Gil também."

O ginasta reforçou. "Depois a gente fala sobre isso, tá?! A gente combinou de jantar, mas nunca dava certo. Quando ele entrava, meu coração até batia mais forte."

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas