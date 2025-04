Como 13º filho de Musk foi concebido? Mulher conta exigências do bilionário

A jornalista e escritora Ashley St. Clair, mãe do 13º filho do bilionário Elon Musk, responsável pelo Doge (Departamento de Eficiência Governamental) do governo Trump, revelou como o bebê de sete meses foi concebido - e quais foram as exigências do dono da Tesla.

O que aconteceu

St. Clair deu à luz em setembro de 2024. Até então apenas as iniciais do seu nome eram conhecidas por documentos em que é citado como R.S.C., mas o jornal americano The Wall Street Journal revelou que o bebê se chama Romulus.

Sua existência era um segredo. Contudo, a autora de 26 anos anunciou em fevereiro no próprio X (ex-Twitter, plataforma da qual o bilionário é dono) que havia tido um filho de Musk e alegou ter resolvido fazer a revelação após pressões de paparazzi.

Cinco meses atrás, dei as boas-vindas a um novo bebê neste mundo. Elon Musk é o pai. Não divulguei isso antes para proteger a privacidade e segurança de nosso filho, mas nos últimos dias se tornou claro que a mídia de tabloides tem a intenção de fazê-lo, não importando o mal que causariam. Pretendo permitir que nosso filho cresça em um ambiente normal e seguro. Por esta razão, peço que a mídia honre a privacidade de nosso filho, e evite fazer reportagens invasivas. Ashley St. Clair, no X.

Ashley e Musk se conheceram na primavera americana (entre março e junho) de 2023. Pouco antes, ele havia começado a interagir com postagens dela no X, onde a também influenciadora com mais de 1,1 milhão de seguidores compartilha conteúdos conservadores, assim como no seu livro infantil "Elephants Are Not Birds" ('Elefantes Não São Pássaros', em tradução livre). O texto fala de um elefante que, apesar de cantar, tem de aceitar que não é pássaro apesar do que a 'Cultura' - com C maiúsculo, como um personagem - o ensine.

A rejeição velada à transição de gênero no livro de Ashley é consistente com a relação de Musk com sua filha trans Vivian Wilson, de 21 anos. O bilionário ainda chama pelo nome morto e afirma publicamente que a jovem já morreu.

O empresário convidou Ashley para visitar o escritório do X em São Francisco e, pouco depois, a relação deles se tornou romântica. Na época, ela trabalhava como gerente de operações da empresa de mídia conservadora que é dona do jornal satírico conservador The Babylon Bee. Eles então partiram em uma viagem em seu avião particular até Rhode Island, onde Musk visitaria um de seus filhos na faculdade.

O casal fez sexo pela primeira vez, segundo ela, em uma viagem no Réveillon de 2024 para a ilha caribenha de St. Barts. Até então, ele falava frequentemente que eles deveriam ter filhos. Durante este passeio, ela conta que o avisou de que estava ovulando e ele teria perguntado: "O que estamos esperando?". Antes do ato, ele ainda teria brincado que já deveriam escolher um nome para o futuro filho.

Exigências e o fim da relação nos tribunais

No início da gravidez, Ashley e Musk continuaram em um relacionamento. Ele enviava flores a ela e o primeiro bebê da escritora brincava com os filhos pequenos de Musk. Ela ainda chegou a conhecer a "sogra", Maye, e discutir política frequentemente com o bilionário por mensagens.

Aos poucos, Musk começou a fazer exigências. Ele queria que a criança nascesse por cesariana, pois acredita que o parto normal comprime o crânio e limita o tamanho do cérebro; além disso, o bebê não deveria ser circuncidado. Ashley não concordou, já que é judia e o ritual é importante em sua fé. Ele ainda insistiu que deveriam ter 10 filhos, de acordo com o Journal.

Ele ainda queria que ela se mudasse para o complexo onde vivem outros de seus filhos. Lá, ele construiu uma casa para Shivon Zilis, executiva de sua empresa Neuralink com quem tem quatro crianças. Era desejo de Musk que ela passasse um tempo com sua "legião de filhos", um pedido que ele já teria feito à cantora Grimes, mãe de outros três de seus bebês e que também recusou a mudança.

Bilionário tem fixação com o Império Romano. A opção pelo nome Romulus é reveladora: ele teria sido o fundador de Roma e seu primeiro rei. Musk ainda teria sugerido a Ashley que eles deveriam arrumar mais mulheres para serem barrigas de aluguel do casal, para que pudessem ter mais filhos e mais rápido "e alcançar o nível de legião antes do apocalipse". As legiões eram divisões do exército romano.

Quando a gravidez se tornou visível, ela passou a ficar o tempo todo dentro de seu apartamento para que a gravidez não se tornasse pública. O advogado do bilionário enviou US$ 2 milhões (R$ 11,74 milhões) para gastos de Ashley, mas a metade era estruturada como um empréstimo, segundo mensagens de texto do ex-casal vistas pelo jornal. Ela teria usado o dinheiro, em parte, para pagar por segurança.

A escritora optou por não fazer a cesariana e foi ao hospital para ter o parto normal induzido. Durante o processo, ela recebeu uma mensagem de texto do advogado de Musk pedindo que o nome do empresário não fosse incluso na certidão de nascimento da criança. Ela aceitou. Após o parto, o advogado ainda a encorajou a assinar documentos que proibiam a divulgação da paternidade e detalhes do relacionamento dela com Musk em troca de dinheiro.

Elon Musk e seu filho, X Æ A-Xii, da relação com Grimes, no Salão Oval da Casa Branca junto ao presidente dos EUA, Donald Trump Imagem: Jim WATSON / AFP

Musk, segundo ela, ofereceu US$ 15 milhões (R$ 88 milhões) a Ashley, além de uma pensão mensal de US$ 100 mil (R$ 586,8 mil) até que o filho deles atingisse 21 anos. Em mensagem, ele justificou para ela que o segredo era necessário porque ele era o alvo "número 2, depois de Trump, para ser assassinado" e que "só os paranoicos sobrevivem".

Ashley nunca assinou o documento. Ela acreditava que, através do acordo, seu filho seria "ilegítimo", pois nunca teria a paternidade reconhecida. Ela ainda termia que o acordo não cobrisse custos para a criança se ficasse doente, uma poupança para o bebê ou o pagamento de um seguro de vida, caso Musk morresse antes que o filho chegasse aos 21 anos. Também não havia o compromisso de que Musk pagasse por segurança ainda e o documento não impediria que ele a difamasse publicamente, apenas o inverso. Caso ela rompesse com as cláusulas, perderia os US$ 15 milhões.

Ela ainda quis um teste de paternidade, que comprovasse a relação entre Musk e Romulus. A escritora ainda tentou, segundo as mensagens vistas pelo The Wall Street Journal, discutir os assuntos diretamente com o bilionário, mas ele passou a ignorar suas mensagens.

Vivian Jenna Wilson, a filha trans que Musk diz já ter morrido Imagem: Reprodução/Instagram/@vivllainous e Gonzalo Fuentes/Reuters

Quatro dias depois de anunciar ao mundo seu filho com Musk, a relação entre eles "azedou" de vez. O bilionário eliminou a oferta de US$ 15 milhões. Os dois passaram a discutir o teste de paternidade na Justiça, mas o empresário exigia sigilo total em troca de uma pensão ainda menor: US$ 40 mil (R$ 234,7 mil). Depois de descobrir que ela conversava com o Journal, o time de Musk congelou o pagamento por alguns dias e enviou apenas a metade.

Resultado do teste de paternidade saiu na última semana. Um exame da Labcorp, nos EUA, indicou que o bilionário é o pai de Romulus com 99,9999% de probabilidade.

Repovoando o universo

Musk tem um histórico de se aproximar de mulheres através do X e pedir para que elas tenham seus filhos. Segundo a reportagem do The Wall Street Journal, ele escolhe mulheres que considera inteligentes para aumentar sua prole porque teme que o declínio populacional acabe com nações de "Primeiro Mundo" - especialmente os EUA e a Europa, onde a taxa de natalidade é bem menor do que a de países em desenvolvimento.

Até o momento, Musk tem 14 filhos conhecidos. No entanto, é possível que este número seja ainda maior, pois ele impõe acordos de confidencialidade com as mães de seus bebês. Em 2023, ele revelou a Ashley que doou esperma para uma mulher japonesa de alto escalão.

Ele ainda acredita que a criação de humanos inteligentes que possam habitar outros planetas seria necessária para a sobrevivência da humanidade. Por isso, ele teria criado a empresa aeroespacial SpaceX e teria ambições de trabalhar com a Nasa.