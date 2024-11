Saiba o que Gugu Liberato deixou de herança para Rose Miriam

Gugu Liberato (1959-2019) deixou uma herança bilionária.

O que aconteceu

Em 21 de novembro, completam cinco anos da morte do apresentador. Mesmo com todo esse tempo, a disputa por sua herança bilionária ainda não foi resolvida.

Recentemente, Rose Miriam di Matteo, 61, mãe dos filhos do comunicador, optou por desistir da briga judicial pelos bens deixados pelo companheiro. No Dia de Finados, 2 de novembro, Rose compartilhou uma homenagem para Gugu.

A médica, que acabou desistindo da herança, refletiu sobre o que ganhou do apresentador: seus três filhos, João Augusto, 22, e as gêmeas, Sofia e Marina, 20, memórias e uma casa em Alphaville. "Ele me deu três filhos lindos. Me deixou na memória momentos inesquecíveis. E, materialmente falando, me deixou uma linda e confortável casa em Alphaville".