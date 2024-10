Sacha diz que Gizelly faz lavagem cerebral contra ele: 'Cria um discurso'

Na noite de quarta-feira (23), Sacha falou com Luana, Gui e Yuri sobre Gizelly.

O que aconteceu

Sacha desabafou com os aliados. "Eu acho que rola uma lavagem cerebral ali dentro daquele grupo contra mim."

Luana discordou do peão. "Não é possível, se rolasse eu tinha caído também na lavagem cerebral."

Sacha lembrou a peoa que ela também era contra ele. "Mas você caiu em determinado momento. Você viu que caiu na lavagem cerebral da Gizelly."

O ator ainda criticou a ex-BBB. "Gizelly quem começou a criar todo um discurso contra mim."

