Consulado informa polícia e russa vítima de violência é resgatada em MG

Uma mulher russa de 38 anos foi resgatada de uma situação de violência doméstica em Minas Gerais. O caso chegou até a polícia após familiares dela procurarem o consulado do país para denunciar o companheiro.

O que aconteceu

A polícia resgatou a mulher quando ele sacava dinheiro com a filha, de um ano e 11 meses. O resgate foi registrado no município de Montes Claros na tarde da quarta-feira (24), informou a Polícia Civil de MG.

Vítima morava no Brasil há cerca de três anos. Ela começou a namorar o suspeito quando ainda morava na Rússia e decidiu se mudar para o município de Coração de Jesus para viver com ele, engravidando em seguida. A polícia não informou como os dois se conheceram.

Homem passou a ser agressivo e exigir dinheiro que família enviava para vítima após chegada da mulher ao Brasil. Segundo a polícia, a vítima era obrigada a entregar ao companheiro todo o valor enviado pela família dela da Rússia.

Consulesa da Federação Russa em Belo Horizonte denunciou caso à polícia. Carolina Bernardes contou ao UOL que parentes da mulher procuraram o consulado-geral da Rússia, com sede no Rio de Janeiro, para denunciar o ocorrido. Com as informações, ela procurou a polícia.

Consulado articulou plano para resgate da vítima, que tinha celular controlado pelo companheiro. Ao UOL, a consulesa informou que os horários da mulher eram restritos e que ela só conseguia se comunicar com outras pessoas quando o suspeito não estava em casa. Uma articulação entre a vítima, o consulado e a polícia determinou o momento mais seguro para que o resgate ocorresse.

Vítima tinha hematomas e estava em "extrema vulnerabilidade psicológica". Ela passou por exame de corpo de delito e foi enviada para um abrigo sob proteção policial. A polícia solicitou medida protetiva para as vítimas.

Homem é investigado por violência doméstica, constrangimento ilegal, lesão corporal, ameaça e injúria. Ele está solto e não teve identidade divulgada. O UOL não conseguiu, até o momento, encontrar a defesa do suspeito.

Caso é importante para que estrangeiras vítimas de violência no Brasil busquem ajuda, diz consulesa. "A segurança existe. A proteção existe e elas [estrangeiras vítimas de agressão] devem sair do ambiente de agressão, desse ambiente de intimidação, onde a própria vida e a de seus filhos corre risco", afirmou Carolina.

Ela precisava sair de casa, mas tinha muito medo, porque era situação diferente da que acontece na Rússia, que não tem uma delegacia especializada de proteção à mulher e à criança. Ela tinha medo de que, se chamasse a polícia, ele [o agressor] a agredisse ainda mais. Ela temia, inclusive, pela própria vida e [pela vida] da filha.

Carolina Bernardes, Cônsul Honorária da Rússia em Minas Gerais, ao UOL

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.