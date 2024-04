Plutão inventa farsa e faz Andrômeda sofrer em 'Família É Tudo'

No capítulo de sexta-feira (26), da novela das 7 "Família É Tudo" (Globo), Plutão (Isacque Lopes) inventa farsa para Andrômeda (Ramille) e faz a irmã sofrer.

Após descobrir que a cantora é apaixonada por Chicão (Gabriel Godoy) mas não tem coragem de assumir, o skatista decide dar um susto na irmã. "Beleza, a gente se vê mais tarde na galeria pra se despedir. Você nem ouse ir embora sem dar um abraço na gente, viu?Até mais", diz fingindo estar falando com o irmão de Guto (Daniel Rangel) para Andrômeda escutar.

Plutão inventa que Chicão está indo embora da cidade. "Eu ouvi você, assim por alto, porque tava ocupada com a Britney, criando a minha nova música... Você tava falando com o nosso funcionário?", questiona a moça. "É, o Chicão tomou uma decisão importante, ele resolveu... Ah, não vou te encher com isso. Você não vai com a cara dele mesmo, não deve estar nem aí", responde.

Andrômeda mente dizendo que sua cachorrinha que saber do cão do palmeirense. "É claro que não estou interessada na vida do xucro, mas... É que... A Britney, ela queria saber do Maradona", fala.

O filho de Nanda (Ana Carbatti) afirma que Chicão vai embora pois está tendo dificuldades para esquecer uma certa pessoa. "O quê? O xucro fez isso? E agora, Britney?! O Chicão vai embora! Pra me esquecer!", sofre a neta de Frida (Arlete Salles).

A novela "Família é Tudo", escrita por Daniel Ortiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.