A Grande Conquista: Gaby Fontenelle desiste e pede para sair de reality

Gaby Fontenelle desistiu de A Grande Conquista (Record).

O que aconteceu

A vileira, que chegou a se envolver em uma discussão com Liziane Gutierrez ontem, optou por deixar a competição esta manhã - o que posteriormente causou uma punição, deixando todos os moradores da Casa Laranja sem água quente. Alguns participantes, inclusive Liziane, tentaram convencê-la a ficar.

Liziane: "Você não vai desistir. Não desiste".

Gaby: "Eu vou. Pode falar que sim, tá? Obrigada".

Liziane: "Você não quer pensar?".

Gaby: "Eu já pensei, juro que tentei. Quando eu decidi, falei: 'Eu vou [desistir] mesmo'. Pela primeira vez, vou voltar atrás".

Mais tarde, Gaby seguiu para a porta de saída do programa. Cercada por diversos participantes, ela se despediu.

Gaby: "Meu coração está partido. Estou seguindo forte. Eu sou fã de cada um, viu? Obrigada. A gente se vê lá fora".

A Record emitiu um comunicado confirmando a desistência. "Gaby Fontenelle não aguentou a pressão do jogo e pediu pra sair. O Dono da Casa Laranja, Lucas de Albú, e alguns outros participantes não conseguiram convencer Gaby a continuar. Assim, a Casa toda será punida".

