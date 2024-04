Após término com Mani, Davi admite: 'Precisava de tempo para respirar'

Davi Brito, 21, campeão do BBB 24 (Globo), desabafou após confirmar o término com Mani Reggo, 42, em gravação do Altas Horas, na Globo.

Eu precisava de um tempo para respirar um pouco, mas voltei com todo vigor Davi Brito

O que aconteceu

O baiano fez uma selfie com a música "Gratidão" do Xande de Pilares e compartilhou o seguinte trecho: "Gratidão pela força que não me deixou desistir / Por ter sido escolhida para essa missão / Obrigada meu Deus por você existir / Sempre me deu a mão."

Na sequência, ele mandou um recado para os fãs.

O dia já amanheceu bastante corrido, vou fazer mais uma gravação no Rio de Janeiro. Eu precisava de um tempo para respirar um pouco, mas voltei com todo vigor. Davi

Davi confirmou o término com Mani ao se referir a ela como "ex-namorada". Em gravação feita por um celular na plateia e obtida por Leo Dias, Davi diz: "Até a minha ex-namorada, que tipo assim... Ela terminou comigo, ela não soube respeitar o momento que eu estava vivendo". O programa vai ao ar no sábado (27).

Eu conversei com ela, expliquei para ela o que estava acontecendo na minha vida e falei: 'Calma, por favor, só tenha calma. Vamos retornar para Salvador e vamos conversar, continuar nossa vida com dinheiro ou sem dinheiro, vamos continuar vivendo a nossa vida'. Tudo o que está acontecendo está sendo uma loucura. Davi Brito

Mani fez um desabafo sobre o caso na última terça (23). "Cada vez mais pessoas são envolvidas, narrativas (muitas delas irreais) são criadas e nada disso constrói algo positivo. O que vejo é a perda em todos os aspectos: perda de paz, de tempo, de memórias e, sobretudo, de respeito", escreveu no Instagram.