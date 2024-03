Burlesco, doces, recreio, fitness e mais: as Festas do Líder do BBB 24

É reta final do BBB 24 (Globo) e, como de costume, algumas dinâmicas do programa começam a ser alteradas. A tradicional Festa do Líder, que acontece desde o BBB 20 (Globo), chegou ao fim na quarta-feira (27) com a segunda festa de Giovanna.

Confira os temas das Festas do Líder do BBB 24:

Fernanda: Burlesco

Lucas Henrique: Hora do Recreio

Raquele: Doceria

Beatriz: Camelôdromo

Lucas Henrique (2ª festa): Churrasco na Lage

Beatriz (2ª festa): Show de Talentos

Giovanna: Hippie Chic

Giovanna (2ª festa): Fitness Vintage

BBB 24 - enquete UOL: qual foi a melhor Festa do Líder da edição? Resultado parcial Total de 16 votos 87,50% Fernanda - Burlesco Lucas Buda - Hora do Recreio Raquele - Doceria 6,25% Beatriz - Camelôdromo Lucas Buda - Churrasco na Laje Beatriz - Show de Talentos Giovanna - Hippie Chic 6,25% Giovanna - Fitness Vintage Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 16 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

