Mansão mais cara dos EUA abrigou família de 274 pessoas e até ex-presidente

Uma mansão em Naples, na Flórida, foi colocada à venda no último mês e quebrou recorde: o imóvel custa US$ 295 milhões (cerca de R$ 1,46 bilhão) e é o mais caro em todo o país.

A residência Gordon Pointe ocupa um terreno de 3,63 hectares, que abriga uma mansão principal de pouco mais de 1.068 metros quadrados e mais duas casas de hóspedes de cerca de 465 metros quadrados, segundo a rede americana NBC.

Além da área construída de quase 2.120 metros em uma península com mais de 500 metros de praia, a mansão tem uma doca em formato de "T" para seis barcos e uma marina particular para iate.

Imagem: Divulgação/Dawn McKenna Group/Coldwell Banker Realty



Mas o detalhe mais interessante da propriedade não é o preço elevado nem seu enorme perímetro, e sim a história de seus proprietários e como a "casa" foi erguida.



A mansão foi construída quase como um "Lego" e os proprietários foram comprando partes do terreno aos poucos. A primeira delas foi adquirida pelos antigos donos, o casal John e Rhodora Donahue, em 1985.

De acordo com o jornal The Wall Street Journal, os dois se conheceram ainda no ensino médio, se apaixonaram e se casaram em 1946, quando John se formou na academia de West Point e ingressou na Força Aérea dos EUA.

Quatro anos depois, John decidiu abandonar a carreira militar e procurar um novo rumo para sua vida ao lado de Rhodora. Foi aí que se inscreveu em um curso por correspondência sobre o mercado de ações. A empreitada deu certo. Em cinco anos, ele conseguiu usar seus conhecimentos para fundar com dois amigos de escola uma firma de gerenciamento de investimentos em Pittsburgh, a Federated Hermes.

Imagem: Divulgação/Dawn McKenna Group/Coldwell Banker Realty

O negócio prosperou imensamente —hoje, a empresa comandada por seu filho é responsável por quase US$ 700 bilhões em bens, segundo seu site.

Nos anos 1970, o casal recebeu pelo correio uma propaganda sobre as ofertas do mercado imobiliário da Flórida e decidiu passar férias em Naples. Sobrevoando a região, ele avistou o terreno de Gordon Pointe e teria dito para a esposa: "Quero ir para lá".

O casal teria se apaixonado pelo destino —tanto que John considerou brevemente trazer a firma de Pittsburgh para lá, segundo seu filho Bill. Porém, ele percebeu que o mercado financeiro de Pittsburgh era mais interessante para a empresa e desistiu da ideia.

Mas John decidiu investir em outro projeto: transformar a Flórida no "ninho" da família. Com a compra do primeiro terreno de 1,74 hectare por US$ 1 milhão, à época, saiu do papel a primeira mansão ao fim de uma estrada que abriga outros empreendimentos milionários.

Imagem: Divulgação/Dawn McKenna Group/Coldwell Banker Realty

Quase duas décadas depois, a casa principal de seis dormitórios e uma piscina com cobertura de vidro ganhou a companhia da segunda casa de hóspedes, de cinco dormitórios e piscina externa.

No mesmo ano, em 1990, a família se mudou de vez para a Flórida e, nos anos seguintes, suas propriedades continuariam a se expandir para acomodar o clã em crescimento: uma parte da ilha Keewaydin, uma área acessível apenas de barco na costa de Naples, foi comprada. Em 2005, lá foi construída uma casa de quase 1.500 metros quadrados para acomodar os visitantes da família.

O jornal The New York Post estima que o total das propriedades erguidas por John na região ocupe um total de 24,3 hectares. No entanto, apenas uma parte delas vai à venda agora: Gordon Pointe.

Imagem: Divulgação/Dawn McKenna Group/Coldwell Banker Realty

Em 2013, a terceira casa dos lotes de Gordon Pointe, também com piscina externa, e a doca ficaram prontas.

Os ajustes foram necessários pois a família cresceu: juntos, John e Rhodora tiveram 13 filhos, 84 netos e 175 bisnetos. Qualquer reuniãozinha de família incluía, facilmente, 100 pessoas.

A mansão também recebeu hóspedes ilustres: o WSJ aponta que o ex-presidente americano George W. Bush e sua esposa, Barbara Bush, foram hóspedes da propriedade.

Todos os anos, os Donahue davam ali festas de Halloween e caçadas aos ovos de Páscoa. No endereço, a família comemorou formaturas, casamentos e o aniversário de 90 anos de Rhodora, em 2015. "Tenho certeza que houve muitas vezes em que cada cama, em cada quarto, estava ocupada", comentou o filho Bill Donahue ao jornal.

Um dos netos do casal, Craig Foxhoyen, chama o local de "playground mágico". Ele cresceu em Naples e costumava visitar os avós com frequência com os primos. Juntos, iam à praia, nadavam, jogavam bola, pescavam e passeavam de barco.

Um dos closets foi transformado por sua avó em uma sala para embrulhar presentes para toda a família.

"Era o centro de comando dela, ela nunca esqueceu de mandar um cartão de aniversário", contou ao jornal ainda outra neta, Claire Baker, que cuidou de Rhodora nos últimos anos de sua vida.

Imagem: Divulgação/Dawn McKenna Group/Coldwell Banker Realty

John e Rhodora foram casados por cerca de 70 anos até que, em 2017, o empresário faleceu. Sua esposa morreu cinco anos depois, em 2022. Com a maior parte dos filhos e netos com suas próprias casas em Naples ou Pittsburgh, a família decidiu abrir mão dos endereços dos avós.

Em 2019, eles venderam a ilha Keewaydin e parte das outras propriedades de Gordon Pointe por US$ 45 milhões (R$ 222,55 milhões, em cotação atual, desconsiderando a correção monetária). "Todos nós aproveitamos, mas é mais ou menos a hora de seguir em frente", disse Bill em nome dos irmãos.