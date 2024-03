7 razões para transar toda manhã, antes do trabalho

Dá uma certa preguiça pensar em acordar mais cedo e reservar algum tempo para uma bela sessão de sexo, antes de sair para o trabalho? Pois saiba que uma boa transa matutina vai refletir positivamente em todo o restante do dia.

Abaixo, listamos motivos que vão dar prazer (sem falso trocadilho) em programar o despertador antes do horário convencional.

Melhorar a atitude e a confiança

Tem um monte de reuniões e decisões importantes na agenda do dia? O sexo logo cedo deixa qualquer pessoa mais autoconfiante e com atitudes positivas e fortalecidas — com aquele sentimento de ser e estar poderosa mesmo, sabe?

Começar o dia bem-humorada

Toda atividade prazerosa melhora o humor e traz aquela gostosa sensação de bem-estar, independentemente do horário em que é realizada. Começar o dia com uma sessão quente na cama significa que terá horas e horas pela frente no melhor astral.

Ter mais disposição

A transa matinal ajuda a regular o ritmo circadiano (o ciclo biológico de 24 horas de toda pessoa), já que você "mostra" para o corpo que realmente já acordou. Isso trará mais força e mais energia para encarar o que vier mais tarde.

Elevar a autoestima

Sexo bem feito sempre melhora o amor-próprio, o que já é motivo suficiente para encarar o espelho (e o mundo) com autoestima lá em cima toda manhã, não é mesmo?

Caprichar no desempenho

Depois de uma boa noite de sono, com o corpo e a mente descansados, a performance sexual e o pique do casal tendem a ser bem mais satisfatórios.

Substituir a academia?

Troque a desculpa manjada da falta de tempo para esteiras e elípticos por alguns bons minutos quentes na cama. A transa animada promove a queima de calorias, além de aumentar o fluxo de oxigênio no cérebro durante o orgasmo. Ou seja, sexo pela manhã é quase como se você estivesse frequentando uma academia - e, em vez de dor no fim do treino, só terá prazer.

Ficar mais relaxada

O orgasmo também proporciona uma descarga de adrenalina, entre outros hormônios. Isso traz uma sensação de relaxamento que faz qualquer um começar o dia de forma mais tranquila e sem nenhum pingo de estresse.

Fontes: Carla Cecarello, sexóloga do site de encontros casuais C-date; e Nelly Kim Kobayashi, sexóloga

*Com matéria publicada em 07/01/2019