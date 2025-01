Jhon Arias é novamente procurado por time europeu, mas segue no Fluminense

Jhon Arias continua sendo o principal ativo do Fluminense para uma futura venda ao futebol europeu. Desta vez, o Feyenoord, da Holanda, tentou a contratação do atleta, segundo informações do jornalista Victor Lessa.

Porém, a negociação não foi levada adiante. A diretoria do Fluminense considerou o valor proposto pelo Feyenoord muito baixo.

Mario Bittencourt, presidente do time carioca, já admitiu que tem um acordo com Arias para liberá-lo no momento em que chegar uma boa proposta da Europa. Mas o Fluminense precisa ser ressarcido da maneira que considera justa.

Outras duas propostas por Arias já chegaram e não empolgaram. O colombiano foi procurado por Zenit, da Rússia, e Olympiacos, da Grécia.